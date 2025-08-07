В ИТ-сфере Татарстана наиболее востребованы программисты и разработчики

В первом полугодии этого года на hh.ru в Татарстане было открыто 8 тыс. вакансий в ИТ-сфере. Основной спрос приходится на программистов и разработчиков - 24%, специалистов технической поддержки – 13%, дизайнеров, художников – 9%, руководителей проектов – 9%, а также – системных администраторов – 8%.

«На первый взгляд может показаться, что рынок ИТ перегрет. С одной стороны, наблюдается избыток начинающих специалистов (джунов), что создает видимость высокой конкуренции – 13,6 резюме на вакансию в Татарстане. С другой стороны, ощущается острая нехватка опытных специалистов (мидлов и сеньоров), особенно последних. 93% работодателей, согласно данным нашего опроса, в большей или в меньшей степени недовольны компетенциями соискателей и ощущают нехватку навыков», – сообщила «Татар-информу» директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

По ее данным, на одну вакансию сеньора приходится всего 2,3 резюме. Работодатели сталкиваются с реальными сложностями при поиске квалифицированных кадров, несмотря на формальный избыток соискателей.

Поэтому спрос работодателей сегодня сконцентрирован на опытных сотрудниках, лишь 17% вакансий от общего числа в Татарстане доступны начинающим специалистам. Половина от всех предложений (51%) приходится на ИТ-специалистов с опытом работы от одного до трех лет, 29% – с опытом от трех до шести лет, около 4% - более шести лет.

