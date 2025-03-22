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Общество 22 марта 2025 06:30

В исторической части Казанского зооботсада зацвели подснежники

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В исторической части Казанского зооботсада зацвели подснежники
Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

В исторической части Казанского зооботсада зацвели подснежники (галантусы). Об этом сообщает пресс-служба учреждения в Telegram-канале.

«Подснежники предпочитают влажные, хорошо дренированные почвы и могут хорошо расти как в полутени, так и на солнечных участках. <...> В России подснежник включен в Красную книгу», – напомнили в зооботсаду.

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

Татарстан не входит в естественный ареал растений рода Galantus. Они растут в странах Западной, Центральной и Южной Европы, Малой Азии и Леванте, на юге России и Украины, на Северном и Южном Кавказе, а также на южном побережье Каспийского моря. Наибольшее видовое разнообразие подснежников наблюдается на Кавказе.

Наиболее распространенным татарстанским первоцветом является сон-трава, или прострел раскрытый (Pulsatílla patens). Ряд других раннецветущих растений занесен в Красную книгу РТ.

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#Казанский зооботсад #цветы
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