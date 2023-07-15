Астра и тюльпан на гербе не случайно: взгляд ботаника на геральдику Татарстана

Астровые — самые типичные растения нашей территории

– Вадим Евгеньевич, на гербе Татарстана изображены тюльпан и астра. Насколько справедливо подобраны эти цветы с точки зрения ботаники?

– Если говорить о сосудистых растениях (это цветковые, голосеменные, папоротники, хвощи и плауны), то у нас флора достаточно богатая – 1610 видов из 124 семейств. Виды распределены по семействам неравномерно. Во флоре есть общие закономерности, которые касаются не только территории Татарстана, но и всего Северного полушария, или так называемого Голарктического царства. Первое место по количеству видов занимают растения из семейства сложноцветных, или астровые. На втором месте – злаки, или, иначе, мятликовые. Татарстан не исключение, по числу видов у нас на первом месте сложноцветные, на втором – злаковые.

В разных природных зонах при этом есть свои отличия. В западных, более европейских флорах третье место занимают виды семейства розовых (розоцветных). В более южных, степных территориях на третье место выходят бобовые. В центральноазиатской области – крестоцветные, или капустные. А в Татарстане на третьем месте находится семейство бобовых, а на четвертом – розовые. То есть флора Татарстана находится на стыке, она связана как с европейскими флорами, так и с южными.

«Оптимизация по-цветочному». На фото слева – растение из семейства астровых василей шероховатый. На самом деле здесь не один цветок, а множество мелких, объединенных в один. Справа – колокольчик; для каждого цветка это растение создает отдельные венчики Фото: © Рамис Латыпов

Когда ботаники анализируют состав видов, они обычно рассматривают первые 10 семейств, насчитывающие наибольшее количество видов. И по этому спектру семейств можно сравнивать разные регионы, разные флоры, как они связаны друг с другом.

– То есть астровые по количеству видов на первом месте? Значит, можно сказать, что цветок из этого семейства справедливо занял свое место на гербе Татарстана?

– Может быть. К этому семейству относятся всем известные растения: одуванчик, цикорий, василек, репей, чертополох, разные сорные растения типа бодяков. Это самые обычные растения, которые распространены повсеместно: и на лугах, и в степях, и в лесах – везде мы можем обнаружить представителей сложноцветных.

А злаки – это, конечно, в первую очередь луговые виды. Они есть и в лесах, и на болотах. Оба семейства достаточно богаты видами, чтобы занять все экологические ниши. И среди сложноцветных есть сорные растения, и среди злаков.

– И даже полынь.

– Да, полынь тоже из семейства сложноцветных.

Астровые окружают нас везде. Это самые разные растения, в обиходе называемые «ромашками» (на фото – нивяник), полевые, лесные, сорные (цикорий, полынь, чертополох), а также декоративные (астра) и культурные (подсолнечник) Фото: © Рамис Латыпов

– А сама астра у нас растет?

– У нас есть два вида астры. Астра альпийская встречается в основном на юго-востоке Татарстана, это растение с фиолетовыми лепестками, редкий степной вид. Второй вид – астра итальянская, или ромашковая. Тоже встречается нечасто, по сухим лугам. Астра альпийская внесена в Красную книгу, астра ромашковая – нет.

Растения занялись оптимизацией

– Почему именно эти растения вышли «на передовые позиции»?

– Среди цветковых растений есть два класса: двудольные и однодольные. С точки зрения эволюции наиболее развитыми среди двудольных являются сложноцветные. Они очень хорошо приспособились к опылению насекомыми. То, что мы называем ромашкой, это не один цветок, это соцветие: в нем краевые цветки – белые лепестки, в центре – желтая корзинка, которая состоит из многочисленных мелких цветков. Представьте, в подсолнухе, который тоже из сложноцветных, каждая семечка – это отдельный цветок.

Если другие цветковые растения, чтобы привлечь насекомых, развивают венчик и лепестки для каждого цветка, то сложноцветные придумали более эффективный способ: они много мелких цветков собрали в центре, а краевые цветки выполняют роль лепестков венчика в корзинке. Получается, что сложноцветные развивают не один цветок, а десятки и сотни, объединенные в одно сложное соцветие. Отсюда и название семейства – «сложноцветные».

Мятликовых много, они разные, но для большинства из нас эти растения с невыделяющимися цветками – «просто трава». На фото – мятлик луговой Фото: © Рамис Латыпов

А среди класса однодольных наиболее эволюционно продвинуты злаки. И они в наибольшей степени приспособлены к опылению ветром. У них, наоборот, цветки очень сильно редуцированы, упрощены и все сделано для того, чтобы ветер эффективно их опылял. То есть с точки зрения эволюции это два семейства, наиболее развитые во флоре сосудистых растений. Поэтому они и преобладают у нас по количеству видов.

– То есть эти растения занялись оптимизацией?

– Да, они поделили между собой способы опыления. Сложноцветные очень хорошо приспособлены к опылению насекомыми, а злаки – к опылению ветром. Поэтому они не конкурируют друг с другом и развиваются сами по себе.

Мятликовые кормят человечество. Рожь, пшеница, рис, кукуруза, ячмень, овес – все из семейства мятликовых Фото: © Рамис Латыпов

Тюльпаны – наши? И да, и нет

– Еще одно растение на татарстанском гербе – это тюльпан из семейства лилейных...

– Если говорить о семействе лилейных, то сегодня это лилии и тюльпаны. Раньше его рассматривали в более широком смысле – туда относили, например, ландыши, которые теперь в отдельном семействе ландышевых, разные виды лука (сейчас, соответственно, в семействе луковых).

Семейство лилейных по количеству видов во флоре Татарстана не входит даже в первую двадцатку семейств. Это в основном степные растения, которые растут при недостатке влаги, и в республике они не очень широко распространены.

– То есть тюльпан не наше растение?

– Да, сейчас тюльпаны в естественной флоре Татарстана отсутствуют. Но когда-то они у нас были. Например, есть сведения, что в XVIII и XIX веках в нашем регионе отмечался тюльпан дубравный. Но сейчас их нет, они исчезли. Представители этого семейства – красивые цветы, они собираются для букетов, или же любители выкапывают их с целью посадить в саду, поэтому они и находятся под угрозой исчезновения.

Гусиный лук – самый распространенный цветок на территории республики из семейства лилейных. И единственный цветок из семейства, не попавший в Красную книгу Фото: © Рамис Латыпов

– Из лилейных, насколько я знаю, у нас есть небольшое растение – гусиный лук. Это единственный вид из семейства в наших краях?

– Гусиный лук, наверное, самый широко распространенный вид из лилейных. У нас он растет практически везде. Обычно встречаются два вида: гусиный лук желтый и гусиный лук малый. Они относятся к эфемероидам. Эти виды светолюбивы – очень быстро растут весной, пока в лесу деревья не распустили листья и достаточно света. Успевают распустить листья, зацвести, завязать семена. К моменту, когда на деревьях распускаются листья, они отмирают и все лето, осень и зиму пережидают в виде луковиц под землей. Потом весной этот цикл повторяется. Такая у них особенность.

– Судя по Красной книге, у нас встречаются еще два растения из семейства лилейных.

– У нас есть два вида рябчика: шахматовидный и русский. Оба растения очень редкие. Рябчик русский включен в Красную книгу Российской Федерации, в Татарстане встречается очень редко, в юго-восточных районах: Бавлинском, Азнакаевском, Лениногорском. А вот рябчика шахматовидного я на территории Татарстана, честно говоря, не встречал. Но есть популяции на границе Татарстана с Башкортостаном, в пойме реки Ик. Достаточно большая популяция, но на территорию Татарстана они не попадают. Это тоже редкое растение, находится под угрозой исчезновения.

Тюльпан Биберштейна, вероятно, исчезнувший вид, потому что о современных находках сведений нет.

В целом лилейные – декоративные растения, и благодаря красоте они традиционно используются в геральдике, на гербах. Например, на гербах королевских семей Франции есть белые лилии. В восточных районах Татарстана часто можно увидеть стилизованные изображения тюльпанов и рябчиков на воротах домов, на заборах. Видимо, местное население сталкивалось с этими растениями когда-то.

Рябчик русский Фото: Красная книга РФ, redbookrf.ru

– То есть тюльпан нельзя назвать нетипичным для наших краев растением?

– Это не то растение, которое можно встретить везде. Сами тюльпаны у нас, по всей видимости, исчезли, даже если когда-то были – современных данных нет. Но в более южных областях – в Башкортостане, в Оренбургской области, в настоящих степях тюльпанов весной очень много. Татарский народ ведь не только в Татарстане живет, тюркские народы занимают большое культурное пространство от Алтая до Волги, поэтому, может быть, при формировании, этногенезе татарского народа какие-то определенные символы были связаны со степной флорой, и они могли остаться в его памяти. Возможно, оттуда они и перекочевали в украшения, символы, в том числе в символы государственной власти.

– То есть растения на гербе нашей республики подобраны справедливо: стык Европы и Азии, самое типичное растение и историческое растение? Можно так сказать?

– Может быть, да. Но, честно говоря, изображения на гербах трудно опознать как какой-то конкретный вид. Часто это просто какой-то декоративный орнамент, некий цветок. Растения, которые изображаются в виде орнамента, совсем не похожи на те, что существуют в природе. Но если, конечно, в описании герба указывается конкретное растение, то – да.

Какие деревья «наши»?

– А какие деревья наиболее типичны для наших мест?

– По природным условиям в Татарстане, конечно же, должны быть широколистные леса. На севере республики с примесью хвойных пород – ели и даже пихты. А на юге уже широколистные леса: дуб, липа, вяз – те породы, которые в естественных условиях, без влияния человека, здесь были бы представлены больше всего. Но так как человек ведет лесное хозяйство, лес рубит, сажает, опять рубит и это продолжается много-много лет, то сейчас по составу пород у нас преобладают так называемые мелколиственные насаждения. Это березняки и осинники, потому что эти виды деревьев возобновляются после рубки коренного леса. Плюс ко всему, лесоводы сажают очень много сосны, потому что это очень ценная порода и она быстро растет. Сосновые насаждения распространены у нас достаточно широко, но это не естественные леса, они большей частью посажены. А широколистные леса сформированы в основном из липы и дуба.

Татарстан находится на стыке трех природных зон, флора республики достаточна богата: в ней присутствуют растения и широколистных лесов, и хвойно-широколистных лесов, и лесостепи. На фото: вьюнок, герань луговая, медуница, мать-и-мачеха, черемуха, купальница, зверобой Фото: © Рамис Латыпов

Какие растения утеряны за последние годы

– Места в рейтинге растений меняются? Кто-то у кого-то «отжимает» позиции?

– Биологические виды вообще непостоянны. Они эволюционируют, развиваются, образуются новые виды, какие-то виды исчезают, вымирают. Это связано с тем, что неоднородна сама среда: климат меняется, происходят какие-то изменения в сторону потепления, на нашу территорию приходят южные формы. Если климат похолодает, то могут проникать северные формы. Постоянно происходит такое движение видов растений, они меняют свои ареалы распространения.

– Судя по потеплению последних лет, нас «выбирают» южные растения?

– Да. Под наибольшей угрозой у нас остаются виды северные, таежные, так называемые бореальные, которые растут в хвойных лесах. Из-за того, что климат становится более теплым и сухим, эти растения выпадают из состава флоры. Они остаются где-то в более северных регионах: в Кировской области, Марий Эл, но в Татарстане исчезают.

Напротив, с юга к нам движутся южные виды, степные, раньше их в Татарстане не было. Мы периодически регистрируем новые виды, которые раньше были распространены южнее. Это касается не только растений, но и насекомых и водных беспозвоночных. В целом идет смещение границ природных зон. Климат становится более сухим, более аридным, как говорят. К нам с юга движется степь, а тайга, наоборот, отходит на север.

– Что мы потеряли за последние годы, а что приобрели? Есть какие-то цифры?

– Сложно сказать. Красная книга переиздается каждые 10 лет, следующая книга выйдет в 2026 году, через три года. Это, по сути, реестр состояния редких видов: какие еще исчезают, какие появляются.

Ученым сложно сказать, что вид полностью исчез и больше у нас не появится, потому что растения могут находиться в состоянии покоя достаточно долго – несколько десятков лет. Это связано с биологическими особенностями растений. Иногда виды, считавшиеся исчезнувшими на территории Татарстана, вдруг через 30, 40, 50 лет снова обнаруживались учеными. Это значит, что они никуда не исчезали, просто численность была настолько низкая, что ученые не могли их зафиксировать достаточно продолжительное время.

– Семена могут лежать десятилетиями?

– Могут быть семена, споры у папоротников и плаунов, подземные органы – корневища, клубни, луковицы. Этим особенно отличаются представители семейства орхидных: орхидеи могут десятилетиями существовать под землей в состоянии клубня, выходя на поверхность только для цветения. Это крайне редкий факт, когда ученые фиксируют время и место, когда такое растение взошло для цветения. Все остальное время его не видно, оно ведет подземный образ жизни.

– Этот механизм изучен? Как может растение «понимать», что настали благоприятные времена?

– Конкретно для орхидей сложно сказать. Видов растений много, и у каждого есть свои предпочтения по условиям, которые для них благоприятны. Для орхидей часто нужно, чтобы год был влажный, чтобы почва не пересыхала, тогда они могут быстро развиваться. Это связано с тем, что орхидеи живут в симбиозе с грибами, а для грибницы необходима влажность. И если год сухой, осадков мало, орхидеи часто просто не выходят на поверхность, потому что у них не хватает питательных веществ, чтобы зацвести, и они могут находиться в состоянии покоя.

Вадим Прохоров Фото: © Салават Камалетдинов

«Человек очень сильно изменяет ландшафт»

– Татарстан достаточно богат видами по сравнению с другими регионами России?

– Россия – большая страна. У нас есть и арктические пустыни на Севере, где количество видов не очень большое, и Кавказ, наиболее богатый видами растений, потому что там горы, высотная поясность и очень большое разнообразие условий на небольшой территории. Мы не можем сказать, что в Татарстане аномально большое или аномально маленькое количество видов. Вообще, флора нашего региона богата благодаря тому, что он находится на стыке трех природных зон: широколистных лесов, хвойно-широколистных лесов и лесостепи.

– Где ученые изучают растения? В заповедниках?

– Везде изучают, по всей территории. Мы ездим в экспедиции, стараемся охватывать исследованиями всю территорию Татарстана, не упуская какие-то районы. Детальные исследования, конечно, проводятся на базе научных учреждений охраняемых территорий – Волжско-Камского заповедника и национального парка «Нижняя Кама». Эти участки наиболее изучены.

Перед выездом есть достаточно длительный подготовительный этап, так называемый камеральный этап обработки. Это может быть даже зимой. Изучаются все предыдущие исследования: научные публикации, гербарные образцы, карты – в каких местах какого возраста и состава лесные насаждения. Сейчас изучаются и космические снимки, по ним мы можем определить, какие типы сообществ где распространены, где болота, где степи, где леса, чтобы можно было выезжать уже в конкретные места. Это занимает много времени, но экономит его потом.

– Человек тоже меняет эти виды?

– Человек в первую очередь ответственен за то, из каких видов состоит флора. Есть часть природной флоры, которая была до человека и никуда не девается с его приходом. Но человек очень сильно изменяет ландшафт: вырубает леса, распахивает поля, косит луга, пасет скот – все это ведет к тому, что какие-то растения получают преимущество, а какие-то исчезают из этих мест. Соответственно, так как территория Татарстана очень хорошо освоена, то здесь достаточно мало мест для существования природной флоры, которая не испытывала бы воздействие человека. Фактически таких мест даже нет.

– В 2021 году вы рассказывали, что растение, считавшееся исчезнувшим, было размножено путем клонирования и посажено в Казанской Швейцарии.

– Это норичник теневой. Мы отдали эти сеянцы экологическим активистам, они устроили акции, посадили, где нужно. Но сейчас сложно сказать, прижились они или нет. Возможно, еще мало времени прошло. Чтобы быть уверенными, что они прижились, зацвели и дали семена, нужно наблюдать несколько лет. Быстро проверить не получится.

Заведующий кафедрой общей экологии Института экологии и природопользования КФУ, кандидат биологических наук Вадим Прохоров Фото: © Салават Камалетдинов

«В этом году нам повезло – обнаружили новый вид орхидей»

– Какие открытия были в этом году?

– В этом году у нас уже были выезды и экспедиции. Мы обнаружили новый вид орхидей в республике – любку зеленоцветковую. Она есть в соседних регионах: в Марий Эл, Кировской области, есть, по-моему, в Чувашии, а в Татарстане ее никто никогда не видел. Мы искали ее десятки лет, и вот в этом году нам повезло. Это можно считать маленьким открытием. Растение будет включено в следующее издание Красной книги Татарстана.

Для ученых сам такой факт – большая награда. В полевой экспедиции было несколько сотрудников кафедры, с нами была и орхидолог, профессор кафедры, доктор биологических наук Марина Фардеева. Она была очень счастлива, что нашелся новый вид орхидеи.

Находка десятилетия – любка зеленоцветковая Фото: Вадим Прохоров

– В каком районе вы нашли любку зеленоцветковую?

– Недалеко от Казани, в Лаишевском. Подробное место озвучивать не стоит. Найдутся желающие посмотреть редкое растение с красивым цветком или пересадить его на свой огород... Это приведет к его гибели.