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Руc Тат
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Общество 22 января 2024 09:36

В исполкоме призвали казанцев не оставлять машины на обочинах и трамвайных путях

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В исполкоме призвали казанцев не оставлять машины на обочинах и трамвайных путях
Уборка снега в Казани ночью 21 января
Фото: пресс-служба мэрии Казани

В исполкоме Казани призвали автовладельцев не бросать свои транспортные средства в нарушении правил дорожного движения под контактной сетью троллейбусов, на трамвайных путях и обочинах. Просьбу на оперативном штабе по уборке снега озвучил замруководителя ведомства Ильдар Шакиров.

«Даже одна брошенная машина доставляет неудобство тысячам казанцев, сбивая работу всей маршрутной сети города», – подчеркнул он.

По словам Шакирова, каждый случай отрабатывается с ГИБДД, но на это требуется значительное время.

Ранее Госавтоинспекция также призывала автовладельцев не оставлять транспортные средства вдоль дорог. Стоящие автомобили мешают работе дорожников и будут эвакуированы, предупредили в ведомстве.

#снегопад #автолюбители
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