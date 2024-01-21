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ГИБДД предупредила татарстанцев, что мешающие уборке снега авто будут эвакуированы
На протяжении нескольких дней в Татарстане не прекращается снегопад. На уборку улиц и дорог направлены все силы. К сожалению, некоторые недобросовестные автолюбители оставляют транспортные средства на проезжей части. Стоящие автомобили мешают работе дорожников.
«Мешающие уборке снега автомобили будут эвакуированы», – отмечают в ведомстве.
Госавтоинспекция призывает не оставлять транспортные средства вдоль дорог.
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