В исполкоме Челнов рассказали, как устанавливается очередность капремонта домов

Фото: мэрия Автограда.

Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев во время объезда многоквартирных домов рассказал, как устанавливается очередность капремонта МКД в Автограде.

Он пояснил, что есть хорошо настроенный диалог с управляющими компаниями города, а также с жилищной инспекцией. Далее проходит анализ, какое именно количество обращений поступает по тому или иному дому, затем проходит проверка реального состояния объекта.

«Например, если кровле 20 лет, но так получилось, что нет никаких протечек и никакой деформации, мы ее не трогаем. Нет принципа работы ради работы. Каждый дом обсуждаем, управляющая компания доказывает, почему нужно проводить ремонт или коллеги просят перенести его, потому что пока нет необходимости. Мы это обсуждаем, это важные моменты. Жители влияют на эту очередность, работая с управляющей компанией, показывая и раскрывая проблемы», — отметил Илья Зуев.

Чиновник оценил капитальный ремонт в доме 17/03 поселка ЗЯБ. Дома 17/03, 17/02 и 17/01 расположены в ряд, они построены в 80-х годах прошлого века. Во всех трех проведен капитальный ремонт фасадов и кровли. Теперь они выполнены в единой цветовой гамме, перекликающейся с домом на противоположной стороне проспекта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году капитальный ремонт многоквартирных домов в Набережных Челнах завершится до 1 сентября. Всего будет отремонтировано 107 жилых домов на сумму более 1,3 млрд рублей. На сегодняшний день капремонт завершен на 85%.