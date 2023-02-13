Капремонт многоквартирных домов в Челнах начнется на полтора месяца раньше

В этом году капитальный ремонт многоквартирных домов в Набережных Челнах начнется раньше срока и завершится до 1 сентября. Всего будет отремонтировано 107 жилых домов на сумму более 1,3 млрд рублей, сообщил на аппаратном совещании первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

К настоящему моменту проведены торги, заключены договоры с компаниями «Твой дом» и «Волгапромстрой».

«Договоры заключены 3 февраля. Имеем возможность начать ремонт прямо сейчас. Закупили материалы, завозим уже сейчас, начнем раньше на 1,5 месяца, — доложил Зуев. — До 1 сентября закончим».

Мэр города Наиль Магдеев дал отмашку для начала капремонта.

«Все необходимые процедуры проведены, можем начинать. Фонд ЖКХ РТ, наша служба оперативно отработала, чтобы пройти соответствующие процедуры. Прежде мы стартовали в июле, это влияет на качество работ. Тем более когда работаем по фасадам, ремонту кровель летом, а не осенью — другие сроки и качество», — отметил он.