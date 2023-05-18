Исполком Челнов объяснил появление новых строчек в квитанциях за коммуналку

После вступления в силу постановления Правительства РФ № 92 от 3 февраля 1992 года изменился порядок начислений объемов коммунальных услуг и водоотведение в целях содержания общедомового имущества – так называемое СОИ. Так изменение строк в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги объяснил первый замруководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев на онлайн пресс-конференции в мэрии.

Значения в квитанциях изменились незначительно, заявил Зуев. «По новой формуле цифры из одной колонки платежки переместились в другую, но это никак не повлияло на итоговую сумму, которую необходимо заплатить владельцу жилого или нежилого помещения», — подчеркнул он.

В первую очередь, по его словам, жителям необходимо обратить внимание на итоговые суммы в строке «всего к оплате».

Тем, у кого остаются вопросы или у кого резко выросли суммы в платежках, Зуев рекомендовал обратиться в управляющую компанию, чтобы получить разъяснение.

Телефоны горячих линий: Набережночелнинская межрайонная жилищная инспекция: (8552) 71-38-42. Отдел экономического анализа и прогнозирования Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения: +7(8552)30-55-29, 30-59-59.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с начала года мошенники обманули челнинцев на 240 млн рублей.