С начала года мошенники обманули челнинцев на 240 млн рублей

С начала года мошенники обманули жителей Набережных Челнов почти на четверть миллиарда рублей. Количество преступлений выросло на 50% по сравнению с прошлым годом (в 2022-м сумма общего ущерба, нанесенного обманутым челнинцам, составила 100 млн рублей). О непростой ситуации в Автограде на пресс-конференции рассказал врио начальника отдела по расследованию общеуголовных мошенничеств и краж УВД Челнов Ильдар Ахметшин.

По его словам, несмотря на разъяснительную работу с населением, количество доверчивых граждан продолжает увеличиваться. Так, самая «работающая» схема предполагает, что злоумышленник представляется сотрудником банка, а потерпевший называет ему свои коды.

«Не называйте коды, не предоставляйте доступ к своим телефонам либо персональным компьютерам. Нужно прекратить разговор, перезвонить на горячую линию своего банка и уточнить информацию», — отметил спикер.

Еще одна схема — привлечение жертв низкими ценами при покупке товара. «Эти низкие цены привлекают челнинцев, но более низкая цена округляется и бьет по карману потерпевшего в трех или четырехкратном размере. Человек остается и без товара, и без денежных средств», — констатировал Ильдар Ахметшин.

За несколько месяцев в полицейские сводки были включены 903 таких преступления.

В настоящее время за совершение IT-мошенничеств в суд направлены уголовные дела в отношении 118 задержанных лиц по 205 случаям.

Чаще всего жертвами дистанционных преступлений становятся челнинцы в возрасте от 30 до 40 лет. Следующая категория пострадавших граждан — от 60 лет и старше.