Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
С начала года мошенники обманули челнинцев на 240 млн рублей
С начала года мошенники обманули жителей Набережных Челнов почти на четверть миллиарда рублей. Количество преступлений выросло на 50% по сравнению с прошлым годом (в 2022-м сумма общего ущерба, нанесенного обманутым челнинцам, составила 100 млн рублей). О непростой ситуации в Автограде на пресс-конференции рассказал врио начальника отдела по расследованию общеуголовных мошенничеств и краж УВД Челнов Ильдар Ахметшин.
По его словам, несмотря на разъяснительную работу с населением, количество доверчивых граждан продолжает увеличиваться. Так, самая «работающая» схема предполагает, что злоумышленник представляется сотрудником банка, а потерпевший называет ему свои коды.
«Не называйте коды, не предоставляйте доступ к своим телефонам либо персональным компьютерам. Нужно прекратить разговор, перезвонить на горячую линию своего банка и уточнить информацию», — отметил спикер.
Еще одна схема — привлечение жертв низкими ценами при покупке товара. «Эти низкие цены привлекают челнинцев, но более низкая цена округляется и бьет по карману потерпевшего в трех или четырехкратном размере. Человек остается и без товара, и без денежных средств», — констатировал Ильдар Ахметшин.
За несколько месяцев в полицейские сводки были включены 903 таких преступления.
В настоящее время за совершение IT-мошенничеств в суд направлены уголовные дела в отношении 118 задержанных лиц по 205 случаям.
Чаще всего жертвами дистанционных преступлений становятся челнинцы в возрасте от 30 до 40 лет. Следующая категория пострадавших граждан — от 60 лет и старше.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»