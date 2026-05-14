В ИСЕСКО отметили вклад Казани в исламский культурный диалог

Столица Татарстана является образцом мировой культуры и важной площадкой взаимодействия России и исламского мира. Об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Салем бен Мухаммед аль-Малик на пленарном заседании министров культуры стран Организации исламского сотрудничества в Казанской ратуше в рамках форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

«Казань – исторический город с богатыми традициями, и мы видим, что дух Казани отражается в тех ценностях и памятниках, которые пользуются уважением и высокой оценкой во всем мире. Выбор Казани как культурной столицы исламского мира в 2026 году отражает место этого города в мировой истории и место России в цивилизационной истории всего мира. В Казани мы слышим музыку, которая отражает дух этого народа, историческую память этого народа, является зеркалом его истории. Здесь происходит встреча России и исламского мира», – заявил спикер.

Глава ИСЕСКО отметил, что на протяжении года Казань и организация реализуют множество совместных инициатив – выставки, образовательные и культурные программы, направленные на расширение сотрудничества.

«Что касается Казани, то этот город является образцом мировой культуры и дает всему миру представление о богатой, многообразной культуре, являясь примером сотрудничества между народами. Мы надеемся, что Казань станет площадкой для нового старта в развитии наших отношений не только с Татарстаном и Российской Федерацией, но и со всем исламским миром. У нас общая история, общие ценности и общее желание строить будущее мира – мира сотрудничества и взаимных действий, противодействуя всему, что мешает нам идти вперед», – подчеркнул аль-Малик.

Гендиректор ИСЕСКО выразил надежду, что Казань станет новой площадкой для укрепления отношений не только между Татарстаном и исламскими странами, но и между Россией и государствами мусульманского мира в целом.