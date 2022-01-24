В Иркутскую область доставлены первые дозы вакцины «Спутник-М»

В Приангарье прибыла первая партия антиковидной вакцины для подростков «Спутник-М». В общей сложности поступило 1680 доз препарата, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Первая партия в количестве 1680 доз вакцины от коронавирусной инфекции для подростков от 12 до 17 лет „Спутник-М“ поступила в Приангарье», — отметили в Кабмине.

Сначала прививать подростков будут в поликлиниках, затем кампания распространится на школы и пункты вакцинации.

Двухкомпонентная вакцина для подростков была зарегистрирована в ноябре прошлого года. Препарат — аналог взрослого препарата «Спутник V», но в меньше концентрации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что детская вакцина уже прибыла в Татарстан. Объем первой партии составил 2880 доз.