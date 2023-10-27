В Иране предупредили о серьезных планах стран Ближнего Востока по Палестине

Страны и группировки Ближнего Востока, поддерживающие Палестину, «держат палец на спусковом крючке». Их намерения как никогда серьезны, объявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в эфире американского радио Morning Edition.

Он подчеркнул, что некоторое время назад обсуждал ситуацию с руководителями государств, «лидерами сопротивления в Ливане и с палестинскими группировками».

«То, что я понял из их планов это то, что они держат палец на спусковом крючке, — уверен Хосейн Амир Абдоллахиан. — Знаете, это что-то куда более мощное и глубокое, чем то, что вы могли наблюдать».

Он пригрозил, что если преследование мирных жителей в Газе и на Западном берегу не прекратится, то «все будет возможно».

Напомним, что сегодня вечером Израиль заявил о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа.