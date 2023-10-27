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Израиль расширил масштаб наземной операции в секторе Газа
Армия обороны Израиля объявила о расширении масштаба наземной операции в секторе Газа. Об этом со ссылкой на заявление ее пресс-секретаря Даниэля Хагари сообщает РИА Новости.
«В продолжение наступления, которое мы проводили в последние несколько дней, сегодня вечером сухопутные войска расширяют наземную деятельность», — объявил он.
По словам Хагари, ЦАХАЛ готова защищать Израиль на всех фронтах. Тель-Авив по-прежнему нацелен на возвращение всех похищенных.
В СМИ появилась информация о серии взрывов в секторе Газа, артиллерийских, авиа- и танковых обстрелах. После этого в городе пропали услуги связи и интернет.
11 октября, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», Президент РФ Владимир Путин призвал власти обеих стран не втягивать в конфликт мирных граждан, в том числе женщин и детей. Позднее он подчеркнул, что закончить конфликт можно только путем образования независимого Палестинского государства.
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