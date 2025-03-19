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Общество 19 марта 2025 14:22

В Иране откроется Представительство Татарстана

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В Иране откроется Представительство Татарстана
Фото: Телеграм-канал Минпромторга РТ

Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко и Торговый представитель РФ в Исламской Республике Иран Андрей Блинников провели совещание по видеоконференцсвязи. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минпромторга РТ.

В настоящее время осуществляется подготовка к открытию Представительства Татарстана в Иране. Олег Коробченко также поделился информацией о предстоящих форумах в республике и пригласил иранских представителей. Стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества татарстанских компаний с Ираном.

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, что Татарстан собирается открыть свои Представительства в Иране и Индии. У каждой страны есть интерес в развитии.

#Иран #минпромторг рт
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