Татарстан планирует открыть представительства в Иране и Индии

Флаг Ирана

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Республика Татарстан собирается открыть свои представительства в Иране и Индии. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер, сообщает РБК-Татарстан.

«На данный момент ведется работа по открытию представительства Республики Татарстан в Иране. Кроме того, есть планы по Индии», – отметил замминистра.

«Думаю, что представительство Ирана мы откроем побыстрее, а в Индии – несколько позднее», – уточнил Лернер.

По его словам, все ранее открытые татарстанские представительства продолжают работу «в том направлении, которое задает Министерство иностранных дел РФ».

На данный момент, уточнил замминистра, Иран является крупным внешнеторговым партнером республики, товарооборот растет. Однако на 90% он состоит из экспорта татарстанской масложировой продукции – подсолнечного масла.

«Но интерес к развитию связей есть у обеих сторон, особенно в свете реализации проекта международного транспортного коридора "Север – Юг", – заверил Лернер.

«В плане импорта из Ирана была бы интересна полимерная история, энергетическая, поскольку на их рынке есть крупные игроки, также, насколько мне известно, там много цемента и так далее», – добавил он.