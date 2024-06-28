В Иране начались внеочередные выборы Президента страны

В Исламской Республике Иран начались досрочные выборы Президента. В Казани с 8 часов утра работает избирательный участок в Генеральном консульстве ИРИ, находящемся по адресу: ул. Спартаковская, д. 6.

За президентский пост борются четыре кандидата. Это консерваторы — спикер Меджлиса (парламента) и бывший мэр столицы страны Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, представитель Высшего руководителя ИРИ — аятоллы Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Ирана Саид Джалили, экс-глава МВД и Минюста Мостафа Пурмохаммади, а также представитель лагеря реформистов — депутат парламента Масуд Пезешкиан.

Внеочередные выборы проходят в связи с гибелью 19 мая Президента страны Эбрахима Раиси. Вместе с ним при крушении вертолета разбились министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан, имам города Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем и глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати.

Сейчас обязанности Президента Ирана исполняет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер.