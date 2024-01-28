В Иордании при атаке беспилотника погибли трое американских солдат

Трое американских военных погибли и не менее 20 были ранены в результате атаки беспилотника на базу («небольшой аванпост») США в Иордании. Об этом со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов сообщает телеканал CNN.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что трое военнослужащих были убиты и 25 ранены в результате удара беспилотника, который был нацелен «на базу на северо-востоке Иордании».

По словам американских чиновников, дрон был запущен одной из поддерживаемых Ираном группировок. Судя по всему, запуск БПЛА был произведен с территории Сирии.

Это первый случай, когда американские военнослужащие были убиты на Ближнем Востоке после нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года и начала войны в секторе Газа.

По данным на 26 января, базы США и их союзников по коалиции в Ираке и Сирии подвергались обстрелам, в том числе ракетным, и атакам беспилотников более 158 раз, но большинство из них американское командование охарактеризовало как безуспешные. Пострадали около 70 солдат, но до этого момента лишь один был ранен тяжело.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани решил вывести иностранные войска из Ирака после ликвидации США полевого командира Муштака аль-Джавари, лидера шиитской группировки «Хезболла ан-Нуджаба».