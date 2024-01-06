Ас-Судани решил вывести иностранные войска из Ирака после удара США по полевому командиру

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил о начале процесса вывода войск возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции с территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на канцелярию политика.

«Правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке», — говорится в сообщении канцелярии Премьер-министра. Позднее правительственный чиновник уточнил, что в состав комитета войдут и иностранные военные.

Ас-Судани выступил с заявлением на следующий день после того, как американцы ракетным ударом убили в Багдаде полевого командира Муштака аль-Джавари, лидера шиитской группировки «Хезболла ан-Нуджаба». США подозревали его в организации атак на американцев, включая минометный обстрел здания посольства в Багдаде.

Власти Ирака заявили, что убитый был участником Сил народной мобилизации (PMF) — коалиции множества милиций (в основном шиитских), созданной в 2014 году для борьбы с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство»* и получившей впоследствии официальный статус. В Пентагоне не стали комментировать это заявление, но назвали Ирак «ценным партнером».

Политический советник, близкий к главе иракского Правительства, анонимно пояснил, что ас-Судани находится под огромным давлением со стороны влиятельных проиранских шиитских партий, стремящихся положить конец присутствию США в Ираке, и что его недавнее заявление было направлено на успокоение этих «разгневанных» союзников.

Впрочем, констатирует агентство, неясно, носило ли заявление иракских властей преимущественно внутриполитический характер или речь действительно идет о начале процесса вывода иностранных войск. Именно на проиранские шиитские партии во многом опирался ас-Судани во время предыдущих парламентских выборов.

Сейчас на территории Ирака находятся около 2,5 тыс. американских военнослужащих, их целями считаются борьба с ИГ* и тренировка иракской армии. Антиамериканские настроения в стране усилились на фоне войны Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

*Группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) признана террористической организацией в России и многих других странах мира.