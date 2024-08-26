В интервенционный фонд в Татарстане заложили еще 80 тыс. тонн зерна

За прошлый год в Татарстане было заложено 220 тыс. тонн зерна в интервенционный фонд. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила директор филиала Центра оценки качества зерна в РТ Татьяна Менликиева.

«С начала этого года работа продолжилась. В июне закладка завершилась. Всего по республике еще плюсом 80 тыс. тонн заложено. Думаю, что к концу этого года еще откроются торги и дальше будет закладка», – рассказала спикер.

По ее мнению, это очень перспективное направление для Татарстана. «Предприятия хранят зерно и получают деньги за хранение. А у государства появляется резерв качественного продовольственного зерна», – подчеркнула Менликиева.

Она добавила, что инициатором закупок служит Объединенная зерновая компания.