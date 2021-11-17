В Институте молекулярной биологии РАН создали новейший препарат от коронавируса

Новейший препарат для обезвреживания коронавируса Covid-19 на основе моноклональных антител разработали ученые Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН. Об этом рассказал директор института академик РАН Александр Макаров, передает РИА Новости.

На совещании у Президента России Владимира Путина по развитию генетических технологий исследователь напомнил, что год назад ученые заявили о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, при помощи которых удалось подобрать доноров для переливания крови тяжелобольным пациентам.

По словам Маркова, при помощи этой системы специалисты совместно с медиками из Федерального медико-биологического агентства и учеными Сибирского отделения РАН смогли создать лекарство на основе моноклональных антител, которые нейтрализуют все штаммы коронавируса, включая варианты «дельта» и «гамма».

Отмечается, что новое лекарство в результате испытаний показало свою эффективность и на животных, зараженных коронавирусом. Академик уточнил, что подобранная доза антител снижает вирусную нагрузку в 100 тыс. раз и не уступает по результатам применения известному американскому препарату «Регенерон».

Моноклональные антитела способны вырабатывать иммунные клетки, которые произошли от одной плазматической клетки-предшественницы. По мнению ученых, их можно воссоздать практически для любого природного антигена для дальнейшего его обнаружения или очистки.

Ранее Президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на Covid-19, о чем сообщало ИА «Татар-информ».