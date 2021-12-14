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Здоровье
14 декабря 2021  15:43

В Центре Гамалеи начнут тестировать новую платформу для создания вакцин

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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создал и отработал новую платформу по изготовлению вакцин. Об этом рассказал директор учреждения — академик РАН Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«<…> необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которую в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время она проходит первую стадию клинических испытаний — мы к ним готовимся», — сказал ученый в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее вирусолог заявил, что вакцина «Спутник V» должна показать высокую эффективность против нового омикрон-штамма коронавируса.

Сегодня же в Роспотребнадзоре сообщили о создании в России нового теста на выявление варианта «омикрон» у пациентов, сейчас он испытывается в ЮАР.

#коронавирус #омикрон #испытания вакцины
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