В Центре Гамалеи начнут тестировать новую платформу для создания вакцин

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создал и отработал новую платформу по изготовлению вакцин. Об этом рассказал директор учреждения — академик РАН Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«<…> необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которую в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время она проходит первую стадию клинических испытаний — мы к ним готовимся», — сказал ученый в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее вирусолог заявил, что вакцина «Спутник V» должна показать высокую эффективность против нового омикрон-штамма коронавируса.

Сегодня же в Роспотребнадзоре сообщили о создании в России нового теста на выявление варианта «омикрон» у пациентов, сейчас он испытывается в ЮАР.