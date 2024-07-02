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В Институте филологии КФУ рассказали о реализованных проектах
В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета рассказали о проектах, реализованных при поддержке Государственного Совета РТ. Руководство института также рассказало о планах на будущий год.
Сразу после награждения победителей Северо-Восточной олимпиады по татарскому языку заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, директор ИФиМК КФУ Радиф Замалетдинов, декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Г. Тукая Рамиль Мирзагитов и сотрудники института провели встречу за полуоткрытыми дверьми, где подробно разобрали проекты, реализованные за прошедший год.
ИФиМК КФУ — один из немногих институтов республики, который проводит ощутимую работу по сохранению и развитию татарского языка. Все проекты, обсуждавшиеся сегодня, связаны с образованием и просветительской деятельностью именно в этой сфере.
«В Татарстане было пять высших учебных заведений, которые вели свою деятельность на татарском языке. Пять. Сегодня осталось только одно», — подчеркнул принявший участие в беседе генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.
В центре «Дулкын» снимают два проекта: «Әдипләребез» и «Шәхес». Первый — это цикл коротких семиминутных видеороликов-обзоров про известных татарских литераторов и их наследие. Второй посвящен татарским ученым — например, языковеду Рузалю Юсупову, литературоведам Рифату Сверигину и Талгату Галлиулину и другим. В рамках цикла «Шәхес» также собираются снимать документальные работы. Сейчас видеоролики снимаются на имеющиеся у авторов гаджеты, но в будущем планируется использовать профессиональное оборудование.
Окончившая в этом году магистратуру Высшей школы информационных технологий по направлению программной инженерии Изида Хаялиева представила программу-антиплагиат для татароязычных текстов tattext.ru. На основе десятков тысяч статей из архивов КФУ, Татарского книжного издательства, электронной библиотеки eLibrary.ru и других источников программа позволяет провести стилометрический и жанровый анализ, определить уникальность текста и степень участия ИИ. По словам руководителя института, уже сейчас программа используется внутри ИФиМК для проверки кандидатских и дипломных работ на татарском языке, а также в некоторых аспектах деятельности Академии наук РТ.
Сотрудница Высшей школы национальной культуры Эльвира Денмухаметова представила сайт-агрегатор «Татар галәме», который собирает в едином каталоге данные по темам образования, татарского языка и культуры. Другими спикерами были показаны обучающие настольные игры, татарские шрифты, видеокартотеки и аудиокниги с произведениями поэтов и писателей, а также тесты для определения уровня владения татарским языком.
Завершением встречи стало обсуждение вопросов дальнейшего финансирования института. Одним из ключевых пунктов стало открытие 20 целевых мест за счет средств РТ по каждому из направлений «Реклама и связь с общественностью» и «Издательское дело». Также рассматривался вопрос о расширении аспирантуры по направлению «Татарская филология». К концу года ИФиМК КФУ планирует снова провести фестиваль народного творчества «Милли хәзинә».
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