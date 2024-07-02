В Институте филологии КФУ рассказали о реализованных проектах

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета рассказали о проектах, реализованных при поддержке Государственного Совета РТ. Руководство института также рассказало о планах на будущий год.

Сразу после награждения победителей Северо-Восточной олимпиады по татарскому языку заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, директор ИФиМК КФУ Радиф Замалетдинов, декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Г. Тукая Рамиль Мирзагитов и сотрудники института провели встречу за полуоткрытыми дверьми, где подробно разобрали проекты, реализованные за прошедший год.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ИФиМК КФУ — один из немногих институтов республики, который проводит ощутимую работу по сохранению и развитию татарского языка. Все проекты, обсуждавшиеся сегодня, связаны с образованием и просветительской деятельностью именно в этой сфере.

«В Татарстане было пять высших учебных заведений, которые вели свою деятельность на татарском языке. Пять. Сегодня осталось только одно», — подчеркнул принявший участие в беседе генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В центре «Дулкын» снимают два проекта: «Әдипләребез» и «Шәхес». Первый — это цикл коротких семиминутных видеороликов-обзоров про известных татарских литераторов и их наследие. Второй посвящен татарским ученым — например, языковеду Рузалю Юсупову, литературоведам Рифату Сверигину и Талгату Галлиулину и другим. В рамках цикла «Шәхес» также собираются снимать документальные работы. Сейчас видеоролики снимаются на имеющиеся у авторов гаджеты, но в будущем планируется использовать профессиональное оборудование.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Окончившая в этом году магистратуру Высшей школы информационных технологий по направлению программной инженерии Изида Хаялиева представила программу-антиплагиат для татароязычных текстов tattext.ru. На основе десятков тысяч статей из архивов КФУ, Татарского книжного издательства, электронной библиотеки eLibrary.ru и других источников программа позволяет провести стилометрический и жанровый анализ, определить уникальность текста и степень участия ИИ. По словам руководителя института, уже сейчас программа используется внутри ИФиМК для проверки кандидатских и дипломных работ на татарском языке, а также в некоторых аспектах деятельности Академии наук РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сотрудница Высшей школы национальной культуры Эльвира Денмухаметова представила сайт-агрегатор «Татар галәме», который собирает в едином каталоге данные по темам образования, татарского языка и культуры. Другими спикерами были показаны обучающие настольные игры, татарские шрифты, видеокартотеки и аудиокниги с произведениями поэтов и писателей, а также тесты для определения уровня владения татарским языком.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завершением встречи стало обсуждение вопросов дальнейшего финансирования института. Одним из ключевых пунктов стало открытие 20 целевых мест за счет средств РТ по каждому из направлений «Реклама и связь с общественностью» и «Издательское дело». Также рассматривался вопрос о расширении аспирантуры по направлению «Татарская филология». К концу года ИФиМК КФУ планирует снова провести фестиваль народного творчества «Милли хәзинә».