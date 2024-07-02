Марат Ахметов наградил победителей олимпиады по татарскому языку

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Подведены официальные итоги Северо-Восточной олимпиады по татарскому языку. Победителей состязания наградили в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.

«Это государственный, народный язык. Чем больше его узнаешь, знакомишься с ним, тем больше убеждаешься в его богатстве и достоинстве. Поэтому вы самые ценные люди, решившие связать свою судьбу с будущим нашего языка. Огромное вам спасибо», — обратился к победителям заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов, глава Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.

По результатам олимпиады выявлены 23 победителя. Дипломантами I степени стали:

Гузель Ибрагимова , 97 баллов, Арский район РТ;

, 97 баллов, Арский район РТ; Марсель Мухетдинов, 96 баллов, Казань.

Дипломантами II степени признаны:

Раиса Абдуллина , 88 баллов, Уфа (Башкортостан);

, 88 баллов, Уфа (Башкортостан); Камиля Аскарова , 85 баллов, Сабинский район РТ;

, 85 баллов, Сабинский район РТ; Ландыш Гафиуллина , 87 баллов, Балтасинский район РТ;

, 87 баллов, Балтасинский район РТ; Анелия Шагалеева , 87 баллов, Казань;

, 87 баллов, Казань; Амина Гимазетдинова , 86 баллов, Набережные Челны;

, 86 баллов, Набережные Челны; Камиля Гибадуллина , 93 балла, Сабинский район РТ;

, 93 балла, Сабинский район РТ; Азалия Марданова , 92 балла, Сабинский район РТ;

, 92 балла, Сабинский район РТ; Илюза Абдуллазянова , 88 баллов, Арский район РТ;

, 88 баллов, Арский район РТ; Камиля Хамидуллина , 92 балла, Арский район РТ;

, 92 балла, Арский район РТ; Илюса Ахметова , 90 баллов, Арский район РТ;

, 90 баллов, Арский район РТ; Амирхан Исхаков, 86 баллов, Казань.

Дипломантами III степени стали:

Камилла Гилязиева , 84 балла, Рыбно-Слободский район РТ;

, 84 балла, Рыбно-Слободский район РТ; Данияр Тазетдинов , 84 балла, Дрожжановский район РТ;

, 84 балла, Дрожжановский район РТ; Лилия Хабибуллина , 76 баллов, Арский район РТ;

, 76 баллов, Арский район РТ; Зилия Шарафетдинова , 82 балла, Актанышский район РТ;

, 82 балла, Актанышский район РТ; Ильнара Нотфуллина , 75 баллов, Балтасинский район РТ;

, 75 баллов, Балтасинский район РТ; Миляуша Фатихова , 75 баллов, Казань;

, 75 баллов, Казань; Диляра Закиева , 79 баллов, Азнакаевский район РТ;

, 79 баллов, Азнакаевский район РТ; Азалия Урастимирова , 78 баллов, Бардымский район Пермского края;

, 78 баллов, Бардымский район Пермского края; Ильвина Хисамова , 77 баллов, Аксубаевский район РТ;

, 77 баллов, Аксубаевский район РТ; Алина Басирова, 75 баллов, Азнакаевский район РТ.

Северо-Восточная олимпиада школьников по родным языкам проводится с 2022 года под эгидой Совета Федерации РФ. В 2022 году состязание проводилось по восьми языкам, в 2023-м — по 26 языкам, в этом году — по 46 языкам, на следующий год планируется 51 язык. В число организаторов олимпиады входит Казанский федеральный университет.

По родному (татарскому) языку олимпиада проводится на базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. В 2023-2024 учебном году в олимпиаде по татарскому участвовали около 400 учащихся 8–11-х классов. 156 из них прошли во второй, заключительный тур, который состоялся 2 марта 2024 года.