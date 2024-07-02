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Общество 2 июля 2024 14:22

Марат Ахметов наградил победителей олимпиады по татарскому языку

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Марат Ахметов наградил победителей олимпиады по татарскому языку
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Подведены официальные итоги Северо-Восточной олимпиады по татарскому языку. Победителей состязания наградили в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.

«Это государственный, народный язык. Чем больше его узнаешь, знакомишься с ним, тем больше убеждаешься в его богатстве и достоинстве. Поэтому вы самые ценные люди, решившие связать свою судьбу с будущим нашего языка. Огромное вам спасибо», — обратился к победителям заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов, глава Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.

По результатам олимпиады выявлены 23 победителя. Дипломантами I степени стали:

  • Гузель Ибрагимова, 97 баллов, Арский район РТ;
  • Марсель Мухетдинов, 96 баллов, Казань.

Дипломантами II степени признаны:

  • Раиса Абдуллина, 88 баллов, Уфа (Башкортостан);
  • Камиля Аскарова, 85 баллов, Сабинский район РТ;
  • Ландыш Гафиуллина, 87 баллов, Балтасинский район РТ;
  • Анелия Шагалеева, 87 баллов, Казань;
  • Амина Гимазетдинова, 86 баллов, Набережные Челны;
  • Камиля Гибадуллина, 93 балла, Сабинский район РТ;
  • Азалия Марданова, 92 балла, Сабинский район РТ;
  • Илюза Абдуллазянова, 88 баллов, Арский район РТ;
  • Камиля Хамидуллина, 92 балла, Арский район РТ;
  • Илюса Ахметова, 90 баллов, Арский район РТ;
  • Амирхан Исхаков, 86 баллов, Казань.

Дипломантами III степени стали:

  • Камилла Гилязиева, 84 балла, Рыбно-Слободский район РТ;
  • Данияр Тазетдинов, 84 балла, Дрожжановский район РТ;
  • Лилия Хабибуллина, 76 баллов, Арский район РТ;
  • Зилия Шарафетдинова, 82 балла, Актанышский район РТ;
  • Ильнара Нотфуллина, 75 баллов, Балтасинский район РТ;
  • Миляуша Фатихова, 75 баллов, Казань;
  • Диляра Закиева, 79 баллов, Азнакаевский район РТ;
  • Азалия Урастимирова, 78 баллов, Бардымский район Пермского края;
  • Ильвина Хисамова, 77 баллов, Аксубаевский район РТ;
  • Алина Басирова, 75 баллов, Азнакаевский район РТ.

Северо-Восточная олимпиада школьников по родным языкам проводится с 2022 года под эгидой Совета Федерации РФ. В 2022 году состязание проводилось по восьми языкам, в 2023-м — по 26 языкам, в этом году — по 46 языкам, на следующий год планируется 51 язык. В число организаторов олимпиады входит Казанский федеральный университет.

По родному (татарскому) языку олимпиада проводится на базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. В 2023-2024 учебном году в олимпиаде по татарскому участвовали около 400 учащихся 8–11-х классов. 156 из них прошли во второй, заключительный тур, который состоялся 2 марта 2024 года.

#олимпиада по татарскому языку #институт филологии и межкультурной коммуникации кфу #Ахметов Марат
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