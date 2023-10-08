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Экономика 8 октября 2023 07:00

В Иннополисе за 23,5 млн рублей построят инженерные сети для нового квартала

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В Иннополисе за 23,5 млн рублей построят инженерные сети для нового квартала
Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В Татарстане почти за 23,5 млн рублей расширят инженерные сети ОЭЗ «Иннополис». Сети водоснабжения и водоотведения проведут в строящийся квартал «Ю» Иннополиса. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

По проекту госконтракта, работы должны быть завершены до 1 декабря 2023 года. Заказчиком работ выступает Главстрой РТ, средства выделены из республиканского бюджета.

В документе указано, что исполнителю предстоит построить квартальные сети водоснабжения и водоотведения, а также устроить временные здания и сооружения.

В прошлом году представители Иннополиса рассказали о строительстве нового жилого квартала Раису Татарстана Рустаму Минниханову. По их словам, «Ю» рассчитан на 3,5 тыс. квартир.

#иннополис #сети водоснабжения #Строительство
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