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Ру Тат
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Экономика
16 сентября 2022  13:59
Эльвира Зайнулина

В Иннополисе планируют тестировать дроны

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В Иннополисе предложили установить экспериментально-правовой режим, позволяющий проводить тестовые полеты беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Экспериментальный правовой режим призван апробировать автономные полеты беспилотников в связке с наземной инфраструктурой (дронопорты) и электронной системой получения разрешения на полеты. Это позволит сделать полеты в городской среде полностью автономными, легальными и без риска ошибок по причине человеческого фактора», — отметили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что для реализации проекта администрация города обратилась в АНО «Цифровая экономика».

Иннополис — одна из главных экспериментальных площадок для тестирования новых технологий. С 2018 года в городе запущено первое в Европе беспилотное такси, которое за четыре года совершило более 40 тыс. поездок. Также здесь работают роверы-доставщики от «Яндекса», сети для «интернета вещей» (IoT), сети 5G, система «умный дом» и полностью автоматизированный дронопорт Hive.
#иннополис #беспилотники
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