В Иннополисе планируют тестировать дроны

В Иннополисе предложили установить экспериментально-правовой режим, позволяющий проводить тестовые полеты беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Экспериментальный правовой режим призван апробировать автономные полеты беспилотников в связке с наземной инфраструктурой (дронопорты) и электронной системой получения разрешения на полеты. Это позволит сделать полеты в городской среде полностью автономными, легальными и без риска ошибок по причине человеческого фактора», — отметили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что для реализации проекта администрация города обратилась в АНО «Цифровая экономика».