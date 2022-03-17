В Иннополисе начнут применять беспилотный транспорт без водителя в салоне

Правительство утвердило экспериментально-правовой режим эксплуатации беспилотного транспорта. Согласно ему компания-разработчик сможет применять такой транспорт с водителем-испытателем в салоне в Москве, Иннополисе и «Сириусе». Также в двух последних он сможет эксплуатироваться без водителя. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Беспилотное такси в Иннополисе сможет работать на тестовой основе без инженера-испытателя в салоне — при необходимости оператор будет подключиться удаленно. Таким образом, Россия станет третьей страной в мире, где станет возможным запуск полностью беспилотного такси. Также беспилотники смогут функционировать в Иннополисе как полноценный коммерческий сервис», — говорится в сообщении.

Документ вступит в силу спустя 20 рабочих дней.

Впервые беспилотные авто появились на улицах Иннополиса в 2018 году За это время они совершили свыше 26 тыс. поездок. Более половины жителей города признались, что пользуются беспилотными такси регулярно.