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В Иннополисе планируют создать центр производства микроэлектроники
Международный системообразующий центр по производству микроэлектроники планируется создать в особой экономической зоне «Иннополис». Об этом сообщил руководитель Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на итоговом заседании коллегии ведомства.
По его словам, центр сможет закрыть потребности стран СНГ и дружественных государств, в том числе стран исламского мира, однако для развития проектов в сфере микроэлектроники требуются серьезные инвестиции.
Министр также напомнил, что что в ноябре компания ICL запустила в ОЭЗ «Иннополис» производство по поверхностному монтажу материнских плат.
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