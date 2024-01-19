В Иннополисе планируют создать центр производства микроэлектроники

Международный системообразующий центр по производству микроэлектроники планируется создать в особой экономической зоне «Иннополис». Об этом сообщил руководитель Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на итоговом заседании коллегии ведомства.

По его словам, центр сможет закрыть потребности стран СНГ и дружественных государств, в том числе стран исламского мира, однако для развития проектов в сфере микроэлектроники требуются серьезные инвестиции.

Министр также напомнил, что что в ноябре компания ICL запустила в ОЭЗ «Иннополис» производство по поверхностному монтажу материнских плат.