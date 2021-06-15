В Иннополисе начали устанавливать модульные дома для пациентов медцентра и туристов

В Иннополисе появились гостиничные модульные дома, они расположены на территории Медицинского центра и предназначены для пациентов и гостей города. Пока на площадке установлены три модульных дома, а до конца года планируется разместить 12 объектов, которые смогут вместить 48 гостей.

«Новый проект — мобильные автономные дома, которые установлены в Иннополисе рядом с медицинским центром. Эти дома будут использоваться для медицинского туризма, программ реабилитации в медцентре, а также для размещения резидентов и гостей города. Реализация проекта началась. Три первых дома установлены здесь за 10 дней», — рассказал журналистам главный инвестор проекта «Модуль Ин Казан» Андрей Головин.

Представителям СМИ показали номер Suite, который спроектирован как апартамент. В нем есть отдельная спальня с двухместной кроватью, гостиная с кухней, санузел. «Здесь есть дополнительные спальные места. Полноценная спальня формата гостиничного номера с холодильником, кондиционером, специальным освещением. То есть созданы все условия», — отметил Головин.

По его словам, преимущество создания модульных домов в том, что не нужно разрабатывать специальный проект строительства и такой объект можно установить за один день.

«Проект задуман как быстро возводимые модульные конструкции. Цель — ускорить стройку. Плюс в том, что это энергоэффективные дома. Это дома, в которых соблюдены все правила самоизоляции. Такие объекты активно используются в туристических и рекреационных целях. Сейчас есть мировой тренд на дома, которые качественно сделаны, привозятся и устанавливаются. И Россия переходит на модульное домостроение, в том числе и за городом», — подчеркнул главный инвестор проекта.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Иннополисе сегодня дали старт строительству нового жилого микрорайона «Ю1».