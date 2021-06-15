Минниханов дал старт строительству нового жилого микрорайона «Ю1» в Иннополисе

В Иннополисе сегодня дали старт началу строительства нового жилого микрорайона «Ю1». В мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Это крупный проект — строительство микрорайона. Уверен, что проект Иннополиса послужит не только для Татарстана, но и для всей страны в целом. Все это вместе дает хорошую синергию для развития», — сказал на торжественной церемонии Президент РТ.

Минниханов также пожелал успешной реализации этого проекта. «Со стороны муниципалитета и республики будет оказана необходимая поддержка», — заверил он.

Генеральный директор компании «Иннополис 2024» Николай Никифоров добавил, что для Иннополиса — это важное событие, поскольку такой проект позволит дальше развиваться городу.

«Когда мы реализуем все текущие планы по строительству, потенциально его население может с 5 — 5,5 тыс. сегодня вырасти до 25 — 30 тыс. человек по итогам завершения проекта. Это важно, потому что на сегодня Иннополис практически исчерпал все свои возможности. Большая очередь из тех, кто хочет здесь работать и жить. И это высококлассные специалисты. Мы это видим по уровню заработных плат и собираемых налогов», — подчеркнул он.

По словам Никифорова, Иннополис уже экономически состоялся как город высококвалифицированных специалистов. «Мы расширяем этот город, это происходит фактически за счет средств частных инвесторов. Уверен, что именно так и должны развиваться города — за счет экономического, содержательного и состоятельного развития», — заметил он.

Генеральный директор компании «Иннополис 2024» убежден, что микрорайон будет построен качественно и быстро, и «тысячи семей обретут здесь свой дом».

В микрорайоне «Ю-1» планируется возвести более 250 тыс. кв. метров жилья — это более 3 тыс. квартир среднеэтажной застройки, 55 арендных домов комфорт-класса с земельными участками, а также комфортабельный коливинг на 975 жилых ячеек. Кроме того, в новом жилом комплексе будут построены общеобразовательная школа и школа искусств, а также детские сады, коворкинги, магазины, кафе и ивент-холлы.

Реализация проекта позволит обеспечить комфортным жильем более 8,5 тыс. новых жителей Иннополиса. Более 40 тыс. кв. метров будут доступны для работы малого и среднего бизнеса.

Инвестором проекта выступила компания «Иннополис 2024». ОЭЗ «Иннополис» обеспечит территорию теплом, электроэнергией, водой и централизованной системы водоотведения.