В Иннополисе может появиться завод по выпуску медицинских материалов

С предложением запустить в Татарстане завод по производству медицинских материалов выступил сегодня на очередном заседании Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» директор направления «специализированная медицинская техника» АО «Русатом РДС» (отраслевой интегратор Росатома в области производства техники и электроники) Анатолий Мялицин. Об этом передает РБК.

Докладчик рассказал, что компания прорабатывает вопрос полного импортозамещения материалов, необходимых при оказании услуг по гемодиализу (внепочечное очищение кровотока, осуществляемое при острой и хронической почечной недостаточности).

«Все оборудование и все расходные материалы поставляются из-за рубежа, — отметил актуальность проекта Мялицин. — Мы прорабатываем строительство завода в Иннополисе для производства расходных материалов, активно обсуждаем реализацию проекта».

По словам выступающего, сырье для расходных материалов также поставляется из других стран. Ежегодно компании необходимо 30 тонн диметилцитамида, 200 тонн полисульфона и вещество поливинилпирролидон. АО «Русатом РДС» готово размещать заказы на эти компоненты в Татарстане.

Гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин отметил, что данную задачу могли бы выполнить КФУ, КНИТУ и научно-технический центр «Ахмадуллины».

«Давайте обсудим, насколько это возможно и что для этого нужно до приезда гендиректора госкорпорации „Росатом“ Алексея Лихачева 3 июня», — предложил в свою очередь Раис РТ Рустам Минниханов.

Напомним, сегодня руководитель республики провел очередное заседание Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», на котором представители российских компаний и предприятий презентовали новые технологии и направления в сфере переработки нефтехимической продукции, производства аккумуляторов и другие инновационные проекты для промышленности.