Российские компании представили Минниханову инновационные проекты для промышленности

Фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», на котором представители компаний и предприятий из городов России презентовали новые технологии и направления в сфере переработки нефтехимической продукции, производства аккумуляторов и другие инновационные проекты для промышленности.

«По итогам заседания Рустам Минниханов дал ряд поручений в части установления контактов и развития взаимоотношений между предприятиями», — сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: tatarstan.ru

Гендиректор дзержинской компании «ОКАПОЛ» Дмитрий Огородцев рассказал о новых направлениях в нефтехимии, среди проектов организации — создание первого завода «умных» полимеров. Докладчик также ознакомил с деятельностью Ассоциации промышленников «ДЗЕРЖИНСКХИМРЕГИОН» по развитию отрасли.

Огородцев отметил, что на территории завода «Заря» создается один из первых экопромпарков («Кулибин»), и предложил сотрудничество в переработке вторичных материалов и медицинских полимеров. Минниханов поддержал предложение о сотрудничестве. Он обратил внимание на то, что в Татарстане работает, в частности, компания СИБУР (как и в Нижегородской области), развит малый и средний бизнес.

Директор направления «Специализированная медицинская техника» АО «Русатом РДС» (входит в Росатом, производит медицинскую и иную электротехнику, полимерные материалы) Анатолий Мялицин доложил, что в стране будут выпускать биоразлагаемые и биосовместимые крепежные изделия для остеосинтеза (хирургический метод сращивания костей при тяжелых оскольчатых переломах).

Гендиректор компании «ЭКО СИЛА НЧ» (Набережные Челны) Вильнюс Ахметов предложил наладить в Татарстане сбор электронно-бытовой техники и вторсырья. Его фирма занимается сбором и утилизацией изделий из полимеров, бытовой техники, электроники и других промотходов. Компания также разрабатывает экологическую документацию и проводит оценку воздействия на окружающую среду.

Фото: tatarstan.ru

«Тема переработки вторсырья и электронных отходов очень важна. В республике нужно организовать эту работу с участием Минэкологии Татарстана», — сказал в ответ Минниханов.

Создание энергетической установки на возобновляемом углеводородном топливе стало темой доклада советника гендиректора московского ООО «Судпромкомплект» Юрия Яненко. Безопасно хранить водород предлагается в жидком органическом носителе, который можно легко транспортировать, что поможет создавать заправки для автомобилей. Создана пилотная установка.

Помимо этого, учредитель ООО «3ДЛАМ ИНДАСТРИАЛ» (Санкт-Петербург) Денис Горбушин предложил создать еще один центр аддитивных технологий, где будут развивать проекты на базе КНИТУ-КАИ (Казанский авиационный институт). Планируется заниматься 3D-печатью по металлу.