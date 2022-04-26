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Технологии
26 апреля 2022  13:07

В Иннополисе беспилотное такси заговорило на татарском языке

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В Иннополисе голосовое обслуживание беспилотного такси дополнили речью на татарском языке. Голосовой помощник приветствует пассажира, просит его надеть защитную маску и пристегнуть ремни. После чего пассажир может выбрать маршрут. 

Сегодня в Татарстане отмечают День родного языка. Праздник проводится в день рождения одного из основоположников современного татарского литературного языка, публициста и поэта Габдуллы Тукая.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику татарского классика в центре Казани.

 

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