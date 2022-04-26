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Официальная хроника
26 апреля 2022  10:34

Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Тукая в 136-й день рождения поэта

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Фото: пресс-служба Президента РТ. 

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику татарского поэта Габдуллы Тукая. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. 

Мероприятие прошло в рамках Дня родного языка и празднования 136-й годовщины со дня рождения татарского классика. Тукай стал автором многочисленных переводов произведений русских и зарубежных авторов на татарский язык, а также стоял у истоков создания татарских периодических газет и журналов. 

В церемонии также принимали участие глава Минкультуры Ирада Аюпова, заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов и другие.

Фото: пресс-служба Президента РТ. 

#Рустам Минниханов #Минтимер Шаймиев
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