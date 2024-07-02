В инфекционной больнице в Казани остаются 8 пациентов с ботулизмом

На сегодняшний день в Республиканской инфекционной больнице остаются восемь человек, поступивших с ботулизмом. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«В реанимации находятся три пациента, в том числе один на искусственной вентиляции легких», – добавили в РКИБ.

Сегодня из клиники выписали двух женщин, полностью излечившихся от болезни.

Все пострадавшие поступили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Казани с симптомами этого опасного пищевого отравления после употребления салата «Лобио из фасоли» производства московской компании ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН». По данным Роспотребнадзора, именно продукция этого производителя стала источником вспышки ботулизма в нескольких регионах России.