Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В инфекционной больнице в Казани остаются 8 пациентов с ботулизмом
На сегодняшний день в Республиканской инфекционной больнице остаются восемь человек, поступивших с ботулизмом. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.
«В реанимации находятся три пациента, в том числе один на искусственной вентиляции легких», – добавили в РКИБ.
Сегодня из клиники выписали двух женщин, полностью излечившихся от болезни.
Все пострадавшие поступили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Казани с симптомами этого опасного пищевого отравления после употребления салата «Лобио из фасоли» производства московской компании ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН». По данным Роспотребнадзора, именно продукция этого производителя стала источником вспышки ботулизма в нескольких регионах России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»