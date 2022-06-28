В инфекционной больнице Челнов началось строительство второго и третьего этажей

В инфекционной больнице Набережных Челнов на втором и третьем этажах продолжаются ремонтные работы. Так, сейчас здесь строятся стены взамен тех, что были демонтированы согласно новой планировке. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник Управления здравоохранения города Александр Николаев.

В новом здании будут созданы все условия для пациентов любого возраста. Также появятся два инфекционных отделения и лаборатория с усиленной мощностью.

Палаты будут оборудованы кнопками вызова медицинского персонала, системами подачи кислорода и многим другим.

«Я прошу вас держать на контроле строительство инфекционной больницы, — обратился мэр Челнов Наиль Магдеев к начальнику Горздрава. — Надо заранее ко всему готовиться. В летний период, часть осеннего периода нужно активно поработать, чтобы блок инфекционной больницы был приведен в надлежащее состояние. Такую задачу ставим перед вами и строителями».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ремонт блока «А» инфекционной больницы Челнов завершится к началу осени.