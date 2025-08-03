В Индонезии продажи машин «упали» на 9,6% за год: названы марки с лучшей динамикой продаж

За январь-июнь 2025 года в Индонезии продали 390 467 автомобилей. Это на 9,6% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, пишет агентство «Автостат».

«Лучшая динамика продаж в топ-10 - у BYD (+783%) и Chery (+161,1%), худшая - у Honda (-31,3%) и Daihatsu (-24,6%). В модельном рейтинге Toyota Kijang стала новым бестселлером, ее продажи выросли на 14,1% по сравнению с прошлым годом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди марок самую большую долю на авторынке Индонезии занимает Toyota (33,1%), на втором месте - Daihatsu (17,2%), а на третьем - Honda.

Также в Индонезии показал рост и сегмент электромобилей. Это произошло за счет того, что в стране расширили присутствие автомобилей китайских марок, а также снизили НДС. В итоге, по данным аналитиков, продажи электромобилей в 2024 году выросли на 113,4%, а с начала 2025-го - на 215,2%.