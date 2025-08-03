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Общество 3 августа 2025 07:30

В Казани продают 61-летний автомобиль с пробегом 11 тыс. км

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В Казани продают 61-летний автомобиль с пробегом 11 тыс. км
Фото: © «Татар-информ»

В Казани продают «Москвич-403» 1964 года выпуска. Причем пробег 61-летнего автомобиля за все время эксплуатации составил 11,1 тыс. км, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

Судя по фотографиям и описанию объявления, машина представлена в базовой комплектации и не подвергалась внешнему и внутреннему тюнингу. Под капотом автомобиля установлен двигатель мощностью 45 лошадиных сил, а кузов «советской легковушки» окрашен в красный цвет.

Стоимость данного транспортного средства – 80 тыс. рублей.

#продажа автомобилей #Казань
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