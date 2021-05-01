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Ру Тат
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1 мая 2021  23:49

В Индию доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V»

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Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в индийский город Хайдарабад. Об этом сообщили создатели препарата на его официальной странице в сети микроблогов Twitter.

«В этот же день (1 мая — прим. Т-и) в стране начинается массовая вакцинация против Covid, охватывающая все взрослое население. Давайте вместе победим эту пандемию. Вместе мы сильнее», — сказано в сообщении.

Пока Индия получила 150 тыс. доз «Спутника V», но за ними последуют еще «миллионы доз». Реализовывать их будет фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd., рассказал представитель Министерства иностранных дел южноазиатской страны агентству «Рейтер».

В последние дни в Индии выявляют рекордное количество случаев коронавируса. В частности, 28 апреля было зарегистрировано около 361 тыс. заболевших, 29 апреля — почти 380 тыс., 30 апреля — примерно 386,5 тыс., а 1 мая — уже почти 402 тыс., замечает РБК.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин пообещал Премьер-министру Индии Нарендре Моди отправить экстренную гуманитарную помощь для борьбы с Covid-19.

Индия вакцина коронавирус
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