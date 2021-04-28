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Ру Тат
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28 апреля 2021  20:44

Президент России и Премьер-министр Индии обсудили борьбу с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Основной темой разговора стала борьба с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля. 

Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с Covid-19 и рассказал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. Так, уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарственные препараты. Премьер-министр республики тепло поблагодарил Президента РФ за оказываемое содействие, которое носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране.

Также собеседники приветствовали регистрацию в Индии российского «Спутник V» и отметили высокую эффективность и безопасность препарата. Выражено удовлетворение тем, что по линии РФПИ достигнута договоренность с индийскими компаниями о выпуске до 850 млн доз вакцины. Производство планируется начать в мае.

Также Путин и Моди обсудили вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между странами, включая график контактов на различных уровнях.

владимир путин коронавирус
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