Президент России и Премьер-министр Индии обсудили борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Основной темой разговора стала борьба с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с Covid-19 и рассказал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. Так, уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарственные препараты. Премьер-министр республики тепло поблагодарил Президента РФ за оказываемое содействие, которое носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране.

Также собеседники приветствовали регистрацию в Индии российского «Спутник V» и отметили высокую эффективность и безопасность препарата. Выражено удовлетворение тем, что по линии РФПИ достигнута договоренность с индийскими компаниями о выпуске до 850 млн доз вакцины. Производство планируется начать в мае.

Также Путин и Моди обсудили вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между странами, включая график контактов на различных уровнях.