В Индии зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт»

Российский препарат от коронавируса «Спутник Лайт» был зарегистрирован в Индии, сообщает оперативный штаб Москвы.

На сегодняшний день российская однокомпонентная вакцина одобрена более чем в 30 странах мира. Среди них ОАЭ, Аргентина, Бахрейн, Сан-Марино, Филиппины и другие. Общее население этих стран превышает 2,5 млрд человек.

14 января 2022 года Бенин также одобрил использование «Спутник Лайт», которая может применяться, как самостоятельная вакцина, так и в качестве бустера.