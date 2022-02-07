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Здоровье
7 февраля 2022  11:11

В Индии зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт»

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Российский препарат от коронавируса «Спутник Лайт» был зарегистрирован в Индии, сообщает оперативный штаб Москвы.

На сегодняшний день российская однокомпонентная вакцина одобрена более чем в 30 странах мира. Среди них ОАЭ, Аргентина, Бахрейн, Сан-Марино, Филиппины и другие. Общее население этих стран превышает 2,5 млрд человек.

14 января 2022 года Бенин также одобрил использование «Спутник Лайт», которая может применяться, как самостоятельная вакцина, так и в качестве бустера.

#индия #массовая вакцинация #коронавирус
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