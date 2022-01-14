Бенин одобрил «Спутник Лайт» как самостоятельную вакцину

Бенин одобрил использование однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». При этом препарат сможет применяться и как самостоятельная вакцина, и как бустер к другим. Об этом сообщается на странице вакцины «Спутник» в Twitter.

«Однокомпонентная вакцина „Спутник Лайт“ теперь разрешена в Бенине как самостоятельная вакцина и в качестве универсального бустера», — отмечается в сообщении в соцсети.

Данная вакцина является первым компонентом препарата «Спутник V», разработанного центром им. Н. Ф. Гамалеи.