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Здоровье
14 января 2022  16:10

Бенин одобрил «Спутник Лайт» как самостоятельную вакцину

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Бенин одобрил использование однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». При этом препарат сможет применяться и как самостоятельная вакцина, и как бустер к другим. Об этом сообщается на странице вакцины «Спутник» в Twitter.

«Однокомпонентная вакцина „Спутник Лайт“ теперь разрешена в Бенине как самостоятельная вакцина и в качестве универсального бустера», — отмечается в сообщении в соцсети.

Данная вакцина является первым компонентом препарата «Спутник V», разработанного центром им. Н. Ф. Гамалеи.

#коронавирус #вакцинация
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