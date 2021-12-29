В Индии подтвердилось почти 800 случаев «омикрона»

В Индии выявлен уже 781 зараженный омикрон-штаммом коронавируса, причем около трети случаев пришлось на столицу страны. Об этом со ссылкой на Минздрав Индии сообщает РИА Новости.

Больные находятся в 21 штате страны, а также союзных территориях. По числу пациентов на первом месте находится Дели (238), на втором — Махараштра (167), а затем Гуджарат (73). В ведомстве добавили, что из 781 человека 241 уже выздоровел.

В общей сложности за сутки в стране выявлено 9,1 тыс. новых случаев Covid-19, 7,3 тыс. человек пошли на поправку.

Как полагают специалисты Роспотребнадзора России, данный штамм не вызывает тяжелого течения болезни, но поражает больше людей.