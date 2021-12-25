В Индии от Covid-19 начнут прививать подростков от 15 лет

В следующем году в Индии начнут прививать от коронавируса подростков старше 15 лет. Об этом сегодня сообщил Премьер-министр страны Нарендра Моди.

По его словам, подростки от 15 до 18 лет смогут записаться на прививку начиная с 3 января.

«Это поможет нам защитить наших детей, посещающих школу, и поможет их родителям тоже, — приводит его слова РИА Новости. — Наши передовые работники были на переднем крае борьбы с этой болезнью. Они получат бустерную дозу с 10 января. Люди в возрасте (старше 60 лет и люди с сопутствующими заболеваниями) также будут иметь право на бустерную вакцину с 10 января».

Премьер добавил, что в ближайшее время в стране также появится назальная вакцина от Covid-19 и первый в мире ДНК-препарат.

Накануне в России было разрешено выпустить в оборот две первые партии вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М». Препарат прошел регистрацию 24 ноября. Им смогут привиться подростки от 12 до 17 лет.