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Ру Тат
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Здоровье
28 декабря 2021  11:46

В Индии начнут вакцинировать от коронавируса подростков от 15 лет

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Индия в январе начнет прививать от коронавирусной инфекции  подростков старше 15 лет. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Индийский Премьер-министр  Нарендра Моди заявил о том, что скоро страна также представит и назальную вакцину и первую в мире ДНК-вакцину.

Сегодня на территории государства полностью вакцинирован 61% взрослого населения.

24  ноября Минздрав России также зарегистрировал вакцину от новой коронавирусной инфекции для детей старше 12 лет.

#массовая вакцинация #коронавирус #индия
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