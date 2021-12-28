В Индии начнут вакцинировать от коронавируса подростков от 15 лет

Индия в январе начнет прививать от коронавирусной инфекции подростков старше 15 лет. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Индийский Премьер-министр Нарендра Моди заявил о том, что скоро страна также представит и назальную вакцину и первую в мире ДНК-вакцину.

Сегодня на территории государства полностью вакцинирован 61% взрослого населения.

24 ноября Минздрав России также зарегистрировал вакцину от новой коронавирусной инфекции для детей старше 12 лет.