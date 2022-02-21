В Индии для доставки вакцины начали использовать беспилотники

Индия начала использовать беспилотники для доставки препаратов от коронавируса в отдельные подразделения, сообщает ТАСС.

Вакцину доставили по воздуху в горные районы северной союзной территории Джамму и Кашмир. В основном это были препараты для ревакцинации военнослужащих. Сейчас в горных районах Индии лежит снег, и добраться до удаленных подразделений по земле сложно.

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии сообщило, что в стране использовали более 1,75 млрд доз вакцины от коронавирусной инфекции. Двумя дозами привито 80% взрослого населения.

Также в стране с 10 января 2022 года началась ревакцинация, но сейчас ее проходят только медработники и сотрудники, находящиеся в зоне риска: полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны.

Наибольшее количество заражений в мире сейчас приходится на штамм коронавируса B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил название по греческой букве «омикрон».

Вариант отличается более высокой контагиозностью по сравнению с предшественниками. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов после инфицирования.



