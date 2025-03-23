В ИКИ РАН предупредили о сильных магнитных бурях

Солнце 22 марта 2023 года

Фото: xras.ru

Сегодня на Земле из-за случившейся 21 марта вспышки на Солнце вероятны магнитные бури уровня G1, G2 или G3 (слабые, средние или сильные). Об этом предупреждает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Согласно данным ученых, облако плазмы должно было достичь орбиты Земли примерно в 3 часа ночи по московскому времени. Общая продолжительность вызванных им геомагнитных возмущений может превысить 30 часов.

«Наиболее сильные магнитные бури ожидаются между 3 и 15 часами по Москве с максимумом примерно в 8 утра. Наиболее вероятным на текущий момент считается уровень бурь G3 (сильные). Вероятность выхода на более высокий уровень G4 составляет около 10%», – пояснили исследователи.

На фоне магнитных бурь возможно опускание зоны полярных сияний до географических широт 50–55 градусов, то есть до расположения Москвы и южнее ее. На момент составления прогноза авроральный овал из-за роста скорости солнечного ветра уже был заметно увеличен. Северное сияние неоднократно наблюдалось уже вечером 21-го числа.

Прогноз: xras.ru

Облако плазмы было выброшено Солнцем около 19 часов 21 марта по Москве из-за вспышки уровня M1.2. Скорость и масса выброса были исключительными, несмотря на средний балл вспышки. По оценке астрономов, она, судя по всему, вывела из равновесия крупный протуберанец, который и оказался выброшен к Земле. Во всяком случае, один из протуберанцев, который обнаружился на поверхности светила за несколько дней до этого, перестал фиксироваться на изображениях.

По информации NASA, во время геомагнитных бурь уровня G3 может потребоваться корректировка напряжения на системах энергопитания. Вероятны проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, возможны перебои в работе высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния можно наблюдать на широтах до 50 градусов.

При геомагнитных штормах уровня G2 связанные с напряжением аварийные ситуации могут возникать в энергосистемах высоких широт (до 60 градусов). Космическим кораблям может потребоваться коррекция ориентации. В высоких широтах вероятно ухудшение условий высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния видны на широтах до 55 градусов.

В свою очередь при геомагнитных бурях уровня G1 возможны незначительные колебания в электросетях. Увидеть северные сияния можно только в высоких широтах.

Кроме того, при сильных магнитных бурях люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые объясняют это тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и начинается кислородное голодание тканей.