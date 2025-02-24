На Солнце произошла первая за два с половиной месяца вспышка сильнейшего класса
На Солнце около 22.20 по Москве 23 февраля произошла первая почти за два с половиной месяца вспышка максимального класса. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Предварительный класс события – X2.0. Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти два с половиной месяца назад», – пояснили исследователи.
По словам ученых, вспышка стала результатом быстрого роста солнечной активности, начавшегося менее суток назад и всё еще продолжающегося. Признаков спада пока не наблюдается – соответственно, вероятны новые крупные события.
Вместе с тем, согласно уточненной информации, местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю.
«Прогноз геомагнитной обстановки в этой связи не изменяется и сохраняется в зеленой зоне. Риски прихода тяжелых частиц также минимальны», – подчеркнули специалисты.