На Солнце произошла первая за два с половиной месяца вспышка сильнейшего класса

Вспышка X2.0 от 23 февраля 2025 года

Фото: xras.ru

На Солнце около 22.20 по Москве 23 февраля произошла первая почти за два с половиной месяца вспышка максимального класса. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Предварительный класс события – X2.0. Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти два с половиной месяца назад», – пояснили исследователи.

По словам ученых, вспышка стала результатом быстрого роста солнечной активности, начавшегося менее суток назад и всё еще продолжающегося. Признаков спада пока не наблюдается – соответственно, вероятны новые крупные события.

Вместе с тем, согласно уточненной информации, местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю.

«Прогноз геомагнитной обстановки в этой связи не изменяется и сохраняется в зеленой зоне. Риски прихода тяжелых частиц также минимальны», – подчеркнули специалисты.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури. Последние приводят, в частности, к северным сияниям в атмосфере и нарушениям коротковолновой связи.