В ГЖФ за разъяснением по новой соципотеке для участников СВО обратились более 35 человек

На данный момент в Государственный жилищный фонд при Раисе РТ поступило порядка 35 обращений с просьбой разъяснить условия новой программы социальной ипотеки для семей участников СВО. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель исполнительного директора ведомства Булат Гилманов.

Он также отметил, что помимо письменных обращений в ГЖФ также поступают и звонки. Однако их количество Гилманов назвать затруднился.

Сейчас проходят подготовительные работы перед стартом программы. Ориентировочно, подать документы по новой программе можно будет с 1 октября.

«Рустам Нургалиевич [Минниханов] принял решение, а компьютер за ним не успевает. Продукт еще не оцифрован, прием документов начнется не раньше октября. То есть сейчас есть возможность спокойно изучить, собрать документы и к 1 октября через МФЦ или "Госуслуги" подать заявление», – объяснил заместитель исполнительного директора ведомства.