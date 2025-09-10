В ГЖФ разъяснили правила новой программы соципотеки для участников СВО и их семей

В Татарстане на минувшей неделе стартовала новая программа социальной ипотеки для семей участников СВО. О ее запуске Раис РТ Рустам Минниханов заявил во время празднования 30-летия Госжилфонда и 10-летия жилого района «Салават Купере».

Программа, разработанная Госжилфондом по поручению Раиса РТ, позволит семьям участников СВО получить квартиры по социальной ипотеке под 7% годовых в приоритетном порядке, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов.

Воспользоваться данным правом смогут семьи участников СВО, призванных на военную службу из Татарстана:

по частичной мобилизации;

заключивших контракты для участия в СВО в военных комиссариатах РТ;

заключивших контракт в воинских частях, дислоцированных в республике.

Гилманов уточнил, что на тех, кто призывался или заключал контракт через другие субъекты РФ, меры не распространяются.

Кроме того, если семья намеренно ухудшила жилищные условия, продав или подарив свою квартиру, то она сможет воспользоваться правом на соципотеку только спустя три года.

Семьи должны нуждаться в жилье, то есть на одного человека должно приходиться менее 18 кв. метров. Также их доход должен быть не ниже прожиточного минимума, а сами они прописаны в Татарстане. Возраст и место работы значения не имеют. При этом ограничений по месту работы и возрасту нет. Для участия в программе семьям необходимо обратиться в исполком по месту регистрации, при этом участник СВО должен присутствовать лично.

«Покупка квартиры в ипотеку – это не за хлебом сходить, не спонтанное решение. Человек, находящийся в условиях стресса, не должен принимать решение о приобретении жилья. Ипотека – это кредит, обязательство. Поэтому мы ожидаем, что участник СВО вернется либо будет в командировке и примет спокойное решение с семьей», – подчеркнул Гилманов.