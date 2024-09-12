news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 12 сентября 2024 08:30

В Госжилинспекцию Татарстана за полгода поступило около 19 тысяч обращений

Скопировать ссылку

Количество обращений населения в Государственную жилищную инспекцию Татарстана с каждым годом растет. В 2023 году татарстанцы задали специалистам ведомства всего 17 тысяч вопросов, а за первое полугодие 2024 года – уже 19 тысяч через разные каналы связи. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал начальник ведомства – главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин.

«Где инспекция в этих обращениях нашла точку приложения своему административному ресурсу? Да вот, где надзор отреагировал как положено, штрафом, предупреждением. Мы видим это на примере начислений. В этом году у нас полторы тысячи обращений по начислениям. Из этих полутора тысяч обращений у нас было несколько предостережений и 15 протоколов», – прокомментировал собеседник информагентства.

Тыгин также отметил, что сфера ЖКХ всегда генерирует достаточно серьезный объем сложностей, непонимания и вопросов от населения. Однако содержание этих вопросов с течением времени меняется. Например, в 2000-е годы татарстанцев больше всего волновали текущие кровли, холод в квартирах, отсутствие воды. Сейчас же в Госжилинспекцию чаще всего обращаются по поводу немытых подъездов, нескошенной травы во дворе, большого числа комаров, подтопления подвалов.

«То есть содержимое, вот то, которое было 20 лет назад, сейчас вы его просто не встретите. Да, мы в актуальном, да, мы в топе, но это вопрос уже качества, совершенно других требований. Мы заплатили за управление нашим домом, мы хотим получить качественную услугу», – заключил главный государственный жилищный инспектор Татарстана.

читайте также
Александр Тыгин: «ЖКХ ругают за дороговизну, но треть квитанции определяет собственник»
Александр Тыгин: «ЖКХ ругают за дороговизну, но треть квитанции определяет собственник»
#тыгин александр #Госжилинспекция РТ #услуги ЖКХ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100