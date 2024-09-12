В Госжилинспекцию Татарстана за полгода поступило около 19 тысяч обращений

Количество обращений населения в Государственную жилищную инспекцию Татарстана с каждым годом растет. В 2023 году татарстанцы задали специалистам ведомства всего 17 тысяч вопросов, а за первое полугодие 2024 года – уже 19 тысяч через разные каналы связи. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал начальник ведомства – главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин.

«Где инспекция в этих обращениях нашла точку приложения своему административному ресурсу? Да вот, где надзор отреагировал как положено, штрафом, предупреждением. Мы видим это на примере начислений. В этом году у нас полторы тысячи обращений по начислениям. Из этих полутора тысяч обращений у нас было несколько предостережений и 15 протоколов», – прокомментировал собеседник информагентства.

Тыгин также отметил, что сфера ЖКХ всегда генерирует достаточно серьезный объем сложностей, непонимания и вопросов от населения. Однако содержание этих вопросов с течением времени меняется. Например, в 2000-е годы татарстанцев больше всего волновали текущие кровли, холод в квартирах, отсутствие воды. Сейчас же в Госжилинспекцию чаще всего обращаются по поводу немытых подъездов, нескошенной травы во дворе, большого числа комаров, подтопления подвалов.

«То есть содержимое, вот то, которое было 20 лет назад, сейчас вы его просто не встретите. Да, мы в актуальном, да, мы в топе, но это вопрос уже качества, совершенно других требований. Мы заплатили за управление нашим домом, мы хотим получить качественную услугу», – заключил главный государственный жилищный инспектор Татарстана.